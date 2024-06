Messicano arrestato a Roma per violenza sessuale: era ricercato dall’Interpol

Un uomo messicano di 63 anni è stato arrestato a Roma dalla Polizia di Stato per il reato di violenza sessuale. L’uomo era ricercato dall’Interpol e a suo carico pendeva un mandato di cattura emesso dalle autorità messicane il 30 maggio scorso.

L’arresto:

Gli agenti della Sezione Volanti, del Commissariato Celio e del I Distretto Trevi-Campo Marzio hanno rintracciato l’uomo presso un B&B in Piazza di Spagna, dove alloggiava.

A seguito di un controllo sulle persone alloggiate, è emersa la segnalazione di ricerca Interpol nei confronti dell’uomo.

L’accusa:

Il 63enne è accusato di aver violentato una donna il 31 marzo 2023 all’interno del suo ufficio.

La vittima non avrebbe opposto resistenza per timore di ritorsioni, in quanto l’uomo era il suo superiore gerarchico e avrebbe potuto farle perdere il lavoro.

L’intervento della Polizia:

I poliziotti si sono recati presso il B&B e hanno perquisito la stanza dove si trovava l’uomo, che si era chiuso a chiave all’interno.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e associato presso il carcere di Regina Coeli a disposizione del Presidente della Corte d’Appello.

