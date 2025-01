Metro A Ottaviano, ecco la stazione rinnovata

Il sindaco Roberto Gualtieri e l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, con il DG di ATAC Alberto Zorzan, hanno visitato la stazione della Metro A Ottaviano, appena riqualificata.

Nell’ambito del progetto di restyling delle stazioni della Linea MA, i lavori di rinnovo di Ottaviano hanno riguardato tutte le aree della stazione, dall’atrio alle banchine.

Per limitare i disagi ai passeggeri, le attività più invasive sono state svolte nei 50 giorni di chiusura della stazione, durante il periodo estivo, per l’esecuzione dei lavori non compatibili con l’accesso al pubblico.

Successivamente alla data di riapertura, il 10 settembre 2024 come da programma, i lavori sono proseguiti senza interferire con il regolare servizio e sono terminati prima di Natale 2024.

Sono stati sostituiti i tre servoscala presenti, con nuovi di ultima generazione e con nuove funzionalità rispetto ai vecchi modelli, con raddoppio della capacità di carico e disponibilità di un seggiolino per i passeggeri a ridotta mobilità che non fanno uso di carrozzina.

È stata completamente rinnovata la biglietteria, sostituita con il nuovo concept Atac Point: la nuova struttura garantisce maggiori servizi ai passeggeri e maggior comfort per il personale.

Tra i nuovi servizi della stazione sono stati installati i servizi igienici autopulenti; al piano atrio è stato completamente rinnovato il box degli addetti di stazione e realizzato un controsoffitto laminato e serigrafato a laser; sono stati restaurati i due mosaici artistici della stazione; è stata rinnovata l’intera segnaletica di stazione e sostituiti i componenti in policarbonato posti in prossimità dei tornelli e delle uscite di emergenza.

”Presentiamo un’altra stazione metro completamente riqualificata che non era mai stata oggetto di interventi sostanziali dal 1979; – ha spiegato il sindaco Gualtieri -. È la stazione di accesso al Vaticano.

Ora è più luminosa, decorosa e accessibile e le persone che vi lavorano hanno meno impatto sonoro. Siamo contenti che sia stato terminato tutto il set di interventi su questo quadrante con via Ottaviano e piazza Risorgimento”.

“Stiamo lavorando su funzionalità e accessibilità delle stazioni – ha aggiunto Patanè -. Qui abbiamo agito strutturalmente e risolto dieci punti di infiltrazione, coniugando estetica e funzionalità. La prossima settimana spero si possa inaugurare la nuova stazione della metro Cipro, l’ultima del lotto giubilare, e poi lavoreremo alle 24 rimanenti”.

“Dopo l’inaugurazione della stazione della metro Cipro – ha spiegato il direttore generale di Atac Alberto Zorzan – faremo una pausa per il Giubileo. La prima, alla ripresa dei lavori sarà la stazione della metro A di San Giovanni, subito dopo il Giubileo, quando appalteremo tutte le rimanenti 24 stazioni”.

I numeri del restyling di Ottaviano

40 tonnellate di macerie sono state rimosse durante i lavori di demolizione e ristrutturazione;

oltre 2600 mq di pavimentazione ammalorata in gomma sono stati rimossi e sostituiti con nuovo rivestimento in resina antiscivolo ad alta resistenza: 1600 mq nell’atrio e 1000 mq nella zona delle banchine;

oltre 600 mq di controsoffitti in atrio sono stati rimossi e rinnovati;

oltre 750 metri di percorsi Loges sono stati posati per consentire a non vedenti ed ipovedenti l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo;

oltre 1400 mq di pareti in travertino sono state oggetto di restauro conservativo;

oltre 3000 mq di soffitti e oltre 1000 mq di pareti sono stati restaurati, con stuccatura e tinteggiatura, nei vari livelli della stazione;

10 punti di infiltrazione dell’acqua, nella zona delle banchine, sono stati oggetto di interventi di canalizzazione tramite giunti impermeabili con il risultato di garantire la gestione delle acque convogliate;

oltre 5,5 km di nuove linee elettriche ed oltre 1 km di luci sono stati posati in opera, ai piani atrio e banchina, per il nuovo impianto di illuminazione della stazione che è stato ammodernato integralmente per garantire maggiore luminosità e comfort degli ambienti

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.