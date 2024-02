Metro A, stazioni Spagna e Ottaviano chiuse in estate per lavori di manutenzione

Disagi in vista per la chiusura temporanea di alcune fermate della metropolitana di Roma per i lavori di manutenzione. La data di chiusura è ancora da definire, ma avverrà per l’estate. L’assessore alla mobilità, Eugenio Patanè nella giornata di giovedì 15 Febbraio 2024 ha comunicato che, «Spagna chiuderà per 80 giorni, Ottaviano per 50 giorni. Interverremo anche su Cipro che però potrà non chiudere. Successivamente, nel 26, partiremo su San Giovanni, portando a compimento il passaggio diretto metro A-C oggetto della famosa variante 43».

“Concluderemo poi il rinnovo completo delle infrastrutture tranviarie – ha ricordato Patanè – a partire da armamento e parte tecnica, e interverremo sul deposito di Porta Maggiore. Questo causerà, come già annunciato, la chiusura di tutte le linee tranviarie da giugno ad ottobre. Infine si concluderà il rinnovamento dell’armamento della linea A”. La metro chiuderà in anticipo, alle 21, in primavera per completare il rinnovo dei binari.

Il rinnovamento riguarderà, ha spiegato Patené, anche la fotta su gomma, gli autobus: “Continueranno ad arrivare un certo numero di bus a metano e avremo una fornitura di 104 mezzi elettrici che arriveranno entro la fine di dicembre. Un altro importante asset giubilare è quello della riqualificazione complessiva di tutte le paline di Roma. Atac ha fatto un grande lavoro sulle banchine, sulle pensiline e sulle paline. Di quest’ultime ne cambieremo 10mila in tutta Roma. Attualmente il progetto è in corso di confronto con la Sovrintendenza”.

Il tema del rinnovamento del sistema dei trasporti di Roma, però, passa anche dai fondi. “Per un organo costituzionale come Roma è doveroso chiedere e ottenere che la ripartizione del fondo nazionale trasporti avvenga in maniera diretta alla città. Chiediamo 180 milioni di euro in più, risorse molto utili anche per servire meglio le periferie”.

“Purtroppo – ha ricordato Patanè – la situazione è un’altra ed è quella di avere 100 milioni in meno, un dramma assoluto. Ricordo che il budget era già basso, una quota infima che non è stata aumentata nemmeno in tempi di covid e di guerra. I costi sono aumentati e la quota è rimasta uguale. Un altro problema che voglio ricordare è quello che oltre a essere bassa la quota è mal divisa e questo comporta che la città di Roma, grande quanto le 9 altre maggiori città italiane, riceve in termini assoluti meno di altri Comuni. Infine Roma non riceve direttamente le risorse del fondo nazionale ma tramite il bilancio regionale questo comporta che qualora la Regione avesse problemi il Comune non avrebbe le risorse della ripartizione del fondo nazionale”.

