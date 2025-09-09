Paura sulla Metro A: uomo soccorso dopo essere caduto sui binari

Mattinata di paura per i pendolari della Metro A di Roma: martedì 9 settembre, intorno alle 11.30, il servizio è stato temporaneamente interrotto tra le stazioni Battistini e Ottaviano.

Secondo le prime informazioni, un uomo è caduto sui binari, venendo investito da un treno. Sul posto sono intervenuti immediatamente il personale del 118 e la polizia del commissariato Prati, che hanno soccorso la vittima e ne hanno disposto il trasporto d’urgenza al Policlinico Agostino Gemelli.

Le autorità stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per chiarire la dinamica dell’accaduto e capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

Nel frattempo, Atac ha attivato bus sostitutivi per limitare i disagi ai passeggeri. La circolazione sulla linea è poi ripresa regolarmente poco dopo le 13, consentendo alla metro di tornare alla normale operatività.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.