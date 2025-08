Metro B/B1 sostituita da bus dall’8 al 10 agosto

Da venerdì 8 a domenica 10 agosto la metro B/B1 sarà sostituita da bus.

L’interruzione si rende necessaria per lavori programmati sul cavalcavia di via Giulio Rocco, in zona Garbatella. Con l’occasione, Atac eseguirà anche lavorazioni sulla linea. Due le linee bus sostitutive che saranno attive: MB Laurentina-Rebibbia e MB1 piazza Bologna-viale Ionio. Per viaggiare sulla linea B1 sarà necessario cambiare bus a piazza Bologna.

Da tenere in considerazione che domenica 10 agosto, per la consueta pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali, la linea MB sarà deviata e non passera davanti alla stazione Colosseo. Sempre dall’8 al 10 agosto, per lo stesso motivo, sarà chiusa la tratta Porta San Paolo – Vitinia della Metromare. Anche in questo caso sono previsti bus sostitutivi.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

