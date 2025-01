Metro B, servizio bus sostitutivo

Metro B momentaneamente fuori servizio, nel pomeriggio di lunedì 20 gennaio, a causa di un intervento al sistema di emergenza elettrica.

Il servizio sulla linea B/B1 della metropolitana è momentaneamente sostituito da bus: i tecnici Atac hanno riscontrato intervento dei pulsanti di emergenza e hanno immediatamente attivato i controlli in linea necessari per isolare la tratta interessata.

Al termine delle verifiche si procederà alla ripresa graduale dell’esercizio.

