Metro Baldo degli Ubaldi, Bordoni – Monni (F. I.): Ennesima chiusura danno per commercianti e residenti 

“Forza Italia ha fatto sentire con forza la sua voce in Via Baldo degli Ubaldi per protestare, insieme ai residenti, contro la chiusura della fermata della metro e valutare soluzioni alternative e meno problematiche per i cittadini, o almeno ottenere l’aumento del numero di operai nel cantiere in maniera da terminare più velocemente i lavori”.

Così il responsabile giovani di FI del Municipio XIV Leonardo Monni – che aggiunge. “Commercianti e cittadini sono visibilmente preoccupati consci di quello che è accaduto a Spagna e Repubblica per non parlare della stazione Barberini ferita ancora aperta nel cuore della Città”.

“Per dar seguito a questa manifestazione sarà presentata una interrogazione alla Sindaca” – dichiara il consigliere di Roma Capitale Davide Bordoni capogruppo di Forza Italia in Campidoglio – “perché il pericolo, con questa Amministrazione, è quello di non sapere con certezza se e quando si concluderanno i lavori. I cittadini romani non possono incorrere sempre in perpetui disagi, la continuità nel trasporto pubblico deve essere garantita”.

All’iniziativa, oltre ad una delegazione di negozianti, hanno partecipato il responsabile giovani Leonardo Monni del XIV Municipio insieme ai dirigenti Fabio de Lillo, Pietrangelo Massaro e Maurizio Zoffoli.