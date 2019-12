Metro Barberini, Figliomeni (FDI): “Salta il collaudo, stazione ancora chiusa”

“Non sono valse le nostre ripetute segnalazioni ed alcune sedute della Commissione Trasparenza dove sono stati chiamati in causa i vertici dell’azienda che gestisce la metropolitana romana, a risolvere in tempi brevi la riapertura della fermata Barberini. Dopo ripetuti rinvii della sua riapertura, era stato assicurato dall’Amministrazione grillina che la fermata chiusa da marzo avrebbe riaperto i battenti ai primi di dicembre, in concomitanza del periodo delle festività natalizie.

“Ennesima bugia che sta creando notevoli problemi ai commercianti della zona che stanno vedendo sfumare gli introiti legati allo shopping festivo, visto che i cittadini preferiscono recarsi in altre zone del centro meglio collegate, per poter effettuare i propri acquisti. Non è accettabile che una coppia di scale mobili, ricordiamo utili soltanto alla riapertura parziale solo in uscita, possano creare queste criticità ai cittadini, quando in altre città europee ed internazionali, problemi con le scale mobili sono risolti in pochi giorni. La solita vergogna targata M5s che dimostra se mai ce ne fosse bisogno, la manifesta incapacità ad amministrare una città come Roma, anche nelle cose più piccole”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vicepresidente dell’Assemblea Capitolina.