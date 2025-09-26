Metro C chiusa dal 29 settembre al 5 ottobre

Da lunedì 29 settembre a domenica 5 ottobre la Metro C resterà chiusa e sarà attivo il servizio bus sostitutivo. La chiusura rientra nel calendario dei lavori per il prolungamento del tracciato da San Giovanni al Colosseo (passando per Porta Metronia).

Il servizio sostitutivo prevede i bus MC San Giovanni-via Casilina-Pantano e MC3 San Giovanni-Parco di Centocelle. Da lunedì a giovedì, e domenica, prime e ultime corse alle 5.30 e alle 23.30. Venerdì e sabato, invece, alle 5.30 e all’1.30 di notte.

Dal 6 al 10 ottobre la Metro C tornerà nuovamente regolare, mentre sabato 11 e domenica 12 ottobre è in calendario una chiusura con attivazione del servizio bus sostitutivo. Da lunedì 13 ottobre, infine, servizio di nuovo regolare.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti su romamobilita.it e atac.roma.it .

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.