Metro C, completato lo scavo tra Piazza Venezia e Fori Imperiali

Le talpe Shira e Filippa hanno terminato il proprio lavoro. Nel tratto compreso tra i Fori Imperiali e piazza Venezia sono stati ultimati gli scavi delle gallerie. Serviranno a prolungare la terza linea metropolitana di Roma.

“Abbiamo completato gli scavi delle nuove gallerie della metro C dai Fori imperiali a Piazza Venezia, dove sorgerà la futura stazione-museo” ha fatto sapere Virginia Raggi. “Solo un mese fa in piazza Venezia si erano conclusi anche i sondaggi e le prove tecniche necessarie per stimare correttamente costi e tempi di realizzazione della futura fermata. La tappa successiva sarà proprio la presentazione, al Ministero delle Infrastrutture, del progetto per la stazione Venezia”.

L’obiettivo, nel medio lungo termine, è noto. Ma a scanso di equivoci Pietro Calabrese, l’assessore comunale alla Mobilità, è tornato a ripeterlo con un post. Il fine da non perdere di vista, è quello di “proseguire ancora verso piazzale Clodio e oltre, secondo la capacità trasportistica di questa infrastruttura, per collegare alla rete su ferro anche il quadrante nord della Capitale”.

Si è dunque conclusa positivamente l’epopea delle due Tunnel boring machine impegnate in quel tratto della futura metro C. Il loro lavoro si era interrotto a novembre, in attesa di fondi del Cipe (10 milioni arrivati a dicembre) e l’adempimento di alcune pratiche burocratiche in capo al Campidoglio. Situazione sbloccata a fine luglio.

Cosa resta da fare?

Il percorso è ancora lungo. Entro il Giubileo del 2025 la fermata C di Colosseo dovrebbe essere ultimata. Discorso diverso vale per Piazza Venezia. Per l’evento giubilare è prevista solo la sistemazione dell’area superficiale. Ma per realizzare la stazione vera e propria, com’è stato ribadito in più occasioni dalla Sindaca e dal suo assessore, servono i fondi del governo.

“Presenteremo il lavoro al Ministero delle Infrastrutture per chiedere i finanziamenti e portare avanti così un’opera cruciale per la nostra città” ha ricordato anche oggi l’assessore Calabrese. In attesa di un possibile commissariamento, un primo risultato è stato ottenuto. Dopo otto mesi di stop, Shira e Filippa hanno potuto riprendere e completare il lavoro avviato. La galleria, sotto i Fori Imperiali, è finalmente conclusa.

