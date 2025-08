Metro C, dal 5 agosto nuove chiusure serali e stop temporanei. Tutti i dettagli

Un’estate di cantieri e modifiche per la Metro C di Roma, che da martedì 5 agosto entra in una nuova fase di limitazioni serali e interruzioni programmate, legate al prolungamento della linea da San Giovanni al Colosseo.

Si tratta di interventi fondamentali per portare avanti una delle opere più attese del trasporto pubblico romano, ma che avranno un impatto significativo sulla mobilità quotidiana di migliaia di cittadini.

Le prime variazioni scatteranno dal 5 al 7 agosto, quando il servizio terminerà alle 21, con l’attivazione di bus sostitutivi nelle tratte interessate. Breve tregua dall’8 al 10 agosto, quando i treni torneranno a circolare regolarmente.

Poi, nuovo stop serale dall’11 al 14 agosto, sempre dalle 21, con i bus MC e MC3 pronti a coprire il percorso. Nella settimana di Ferragosto, dal 15 al 24 agosto, la linea funzionerà regolarmente: le ultime corse saranno garantite alle 23.30 nei giorni feriali e fino all’1.30 nei weekend.

Ma il calendario delle chiusure non finisce qui. Tra il 25 e il 29 agosto torneranno le limitazioni serali, mentre il 30 e 31 agosto è prevista una chiusura totale del servizio. Ancora regolare l’esercizio dal 1° al 7 settembre, prima di una settimana di stop completo, dall’8 al 14 settembre.

La linea tornerà attiva senza restrizioni dal 15 al 19 settembre, ma nel fine settimana del 20 e 21 settembre è prevista un’ulteriore interruzione. Dal 22 settembre, salvo imprevisti, la Metro C riprenderà la sua regolare operatività.

Informazioni e aggiornamenti su romamobilita.it e atac.roma.it .

