Metro C, la programmazione fino a ottobre

Continuano i lavori per il prolungamento del tracciato della metro C da San Giovanni al Colosseo.

Ecco come cambia il servizio.

Nel fine settimana sabato 30 e domenica 31 agosto nuova chiusura totale sull’intera linea con i bus al posto dei treni per l’intera durata del servizio.

Dal 1° al 19 settembre, tornerà la limitazione serale della linea, con le ultime corse dei treni dal capolinea di Pantano alle 20.30 e da quello di San Giovanni alle 21, per poi affidare il collegamento alle navette bus MC San Giovanni-Casilina-Pantano e MC3 San Giovanni-Parco di Centocelle.

Il 20 e 21 settembre nuovo week end di chiusura totale della metro C con servizio bus sostitutivo per l’intera giornata.

Dal 22 al 28 settembre il servizio sarà regolare. Ultime corse metro dalla domenica al giovedì alle 23.30 mentre il venerdì e il sabato le ultime corse sono previste all’1.30.

Dal 29 settembre al 5 ottobre Metro C chiusa per intera giornata. Attive linee bus: -MC: San Giovanni-via Casilina-Pantano e MC3: San Giovanni-Parco di Centocelle. Prima e ultima corsa linee bus sostitutive: dal lunedì al giovedì: 5.30-23.30 -venerdì e sabato: 5.30-1.30 – domenica: 5.30-23.30.

Dal 6 al 10 ottobre il servizio sarà regolare. Ultime corse metro dalla domenica al giovedì alle 23.30. Il venerdì e il sabato all’1.30.

Sabato 11 ottobre metro C chiusa intera giornata; attive linee bus -MC: San Giovanni-via Casilina-Pantano -MC3: San Giovanni-Parco di Centocelle dalle 5.30 all’1.30.

Domenica 12 ottobre metro C chiusa intera giornata. Dalle 5.30 alle 23.30 attive linee bus: -MC: San Giovanni-via Casilina-Pantano -MC3: San Giovanni-Parco di Centocelle.

Dal 13 ottobre il servizio tornerà regolare. Ultime corse metro dalla domenica al giovedì alle 23.30. Il venerdì e il sabato all’1.30.

Informazioni e aggiornamenti su romamobilita.it e atac.roma.it .

