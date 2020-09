Metro C Malatesta parte la pulizia della piazza

“Metro C Malatesta, dopo la denuncia della Lega parte la pulizia della piazza. A quanto sembra è probabile che in V Municipio avessero bisogno di un bell’incoraggiamento. Non c’era quindi ragione di essere timidi, d’altronde le condizioni di quella fermata erano così sgradevoli da vincere ogni resistenza e provare a darsi da fare. Grazie alla denuncia della Lega Piazza Malatesta questa mattina è stata ripulita. Questo dimostra che è possibile avere una città più pulita. Basta che al Campidoglio lo vogliano… Ringrazio gli attivisti sul territorio e le persone che hanno fatto le segnalazioni. Stiamo riportando il decoro nella nostra città tutelando salute e sicurezza dei cittadini.”

Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni.