Metro C: terminato lo scavo della prima galleria fino a piazza Venezia

Le attività di scavo con TBM – informa il sito di Metro C SpA – della galleria di linea binario dispari della Linea C, nel tratto compreso tra la stazione Fori Imperiali e la futura stazione di Piazza Venezia, sono riprese il 23 luglio 2020, a seguito dell’Ordine di Servizio della Direzione Lavori Linea C, e sono terminate il giorno 3 agosto 2020.

A partire da questi giorni sono in corso le attività di sigillatura della testa fresante della prima TBM. I lavori di scavo della galleria binario pari riprenderanno presumibilmente il 18 agosto 2020, a seguito del completamento delle suddette opere di sigillatura e messa in sicurezza e dell’ulteriore Ordine di Servizio alla ripresa delle attività.