Metro C, torna la limitazione serale

Dopo la pausa per le festività pasquali, dei ponti del 25 aprile e del primo maggio e di alcuni appuntamenti giubilari, riprendono i lavori serali per il prolungamento del tracciato della metro C da San Giovanni fino al Colosseo.

Le ultime corse dei treni dai capolinea di Pantano e San Giovanni è rispettivamente alle 20:30 e alle 21, poi il servizio sarà sostituito da bus.

Sono due le navette attive: la MC Express (San Giovanni-via Casilina-Pantano) e la MC3 (San Giovanni-Parco di Centocelle). Le linee bus sostitutive sono in strada dalla domenica al giovedì sino alle 23:30 e al venerdì e al sabato sino all’1:30 di notte.

I lavori serali metro C sono previsti fino al 27 giugno.

Informazioni aggiornate atac.roma.it .

