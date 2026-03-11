Metro Colosseo, tentano di borseggiare una turista: fermate due professioniste del furto

La banchina affollata, il fischio del treno in arrivo e quel caos calcolato che diventa il complice perfetto.

Alla stazione Colosseo, cuore pulsante del turismo mondiale e crocevia di migliaia di passeggeri, è andato in scena l’ennesimo tentativo di furto con destrezza.

Protagoniste due giovani di origine romena, volti già noti agli archivi della Polizia come “professioniste del settore”, che hanno scelto come preda una turista giapponese in visita nella Capitale.

La coreografia del furto

L’azione è stata fulminea, studiata nei minimi dettagli per durare quanto il tempo di una sosta del vagone.

Mentre il convoglio della Linea B era fermo con le porte spalancate, le due donne hanno messo in atto una tecnica collaudata: una “danza” di distrazione sincronizzata.

Una delle complici si è parata improvvisamente davanti alla vittima, simulando un urto o un blocco per disorientarla; nello stesso istante, la seconda si è avvicinata lateralmente, sfilando con dita invisibili il portafoglio dalla borsa della turista.

Il blitz tra la folla

Il piano sembrava riuscito. Le due si sono separate immediatamente, cercando di mimetizzarsi tra i pendolari in risalita verso l’uscita.

Non avevano fatto i conti, però, con gli agenti del nucleo PolMetro, impegnati in un servizio di pattugliamento in borghese proprio per contrastare la piaga dei borseggi.

Quando una delle due ha incrociato lo sguardo dei poliziotti, il panico ha preso il sopravvento: in un gesto disperato ha tentato di gettare il portafoglio per terra, sperando di cancellare la prova del reato.

Un movimento maldestro che ha solo confermato i sospetti degli agenti, che le hanno bloccate un istante prima che potessero sparire nei tunnel della metropolitana.

L’arresto e il lieto fine

Per la turista giapponese, lo shock si è trasformato in sollievo quando, dopo aver formalizzato la denuncia, ha potuto rientrare in possesso dei propri averi.

Per le due borseggiatrici, invece, la giornata si è conclusa nelle aule di Piazzale Clodio.

Il giudice ha convalidato l’arresto per furto pluriaggravato, mettendo fine, almeno per ora, alle loro “tournée” sotterranee tra le fermate del centro.

