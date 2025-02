Metro fino a tarda notte: i Giovani Democratici chiedono corse nei weekend per una maggiore mobilità

Roma potrebbe finalmente dotarsi di un servizio metropolitano notturno nei fine settimana, un passo avanti per avvicinarsi alle grandi capitali europee.

Nei municipi di Ostia, Quartiere Africano, Cinecittà e Montesacro, i consiglieri dei Giovani Democratici hanno presentato una mozione che mira a prolungare l’orario della metro nelle notti di venerdì e sabato.

Un’iniziativa concreta per una Capitale più vivibile

“In linea con l’indirizzo dell’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Gualtieri, abbiamo proposto una misura che consideriamo essenziale per migliorare la mobilità cittadina”, dichiarano i promotori Federica Serratore (II Municipio), Nastassja Habdank e Roberto Casamento (III Municipio), Rosa Ferraro e Fabrizio Grant (VII Municipio), Margerita Weylam e Raffaele Biondo (X Municipio).

La mozione arriva mentre i municipi stanno analizzando il contratto di servizio Atac per il triennio 2025-2027, documento cruciale per il futuro del trasporto pubblico romano.

Ed è proprio in questo contesto che i Giovani Democratici, con il sostegno della piattaforma “Roma per Noi”, hanno evidenziato un aspetto fondamentale: quanto costerebbe realmente estendere il servizio della metro alle ore notturne?

Meno dello 0,5% del budget per una mobilità più efficiente

Secondo i calcoli contenuti nel documento, mantenere in funzione la metropolitana ogni 20 minuti nelle notti del fine settimana, per un totale di 104 giorni all’anno, avrebbe un costo stimato intorno ai 2,5 milioni di euro. Una cifra che rappresenta appena lo 0,43% del budget complessivo destinato ad Atac per il 2025, pari a 574 milioni di euro.

Per garantire maggiore elasticità e coprire eventuali spese extra, i promotori suggeriscono di allocare fino a 3 milioni di euro, un investimento esiguo se paragonato ai benefici per la collettività.

Meno auto, più sicurezza sulle strade

I vantaggi dell’iniziativa sono molteplici: migliorare la qualità della vita dei cittadini che si spostano per lavoro anche nelle ore serali e offrire un’alternativa efficiente al mezzo privato, riducendo il traffico e il numero di incidenti stradali legati alla guida sotto effetto di alcol.

Se la proposta verrà accolta dai Municipi coinvolti, dovrà poi passare all’Assemblea Capitolina per la definitiva approvazione. La battaglia per una Roma più moderna e sicura è appena cominciata, e il destino di questa mozione dipenderà dalle decisioni che verranno prese nei prossimi giorni.

