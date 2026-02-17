Metro Spagna, stretta contro i borseggi: tre arresti in poche ore

Controlli rafforzati e interventi mirati nel cuore della Capitale. Nei pressi della fermata metro “Spagna”, uno degli snodi più frequentati della Linea A, i Carabinieri hanno arrestato tre persone nel giro di poche ore, tutte accusate di furto aggravato.

Il primo episodio si è consumato all’esterno della stazione. I militari della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno fermato due cittadini romeni, di 20 e 18 anni, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero sottratto il portafoglio a un turista polacco di 51 anni. Scoperti, nel tentativo di garantirsi la fuga avrebbero spintonato con violenza sia la vittima sia i carabinieri intervenuti immediatamente sul posto.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Per i due giovani sono scattate le manette.

Poche ore dopo, sempre all’interno della stazione “Spagna” e a bordo di un convoglio della Linea A, un altro intervento.

I Carabinieri della Stazione Roma Trionfale hanno arrestato un 28enne salvadoregno, residente a Roma, colto in flagranza mentre cercava di sfilare il telefono cellulare dalla borsa di una giovane passeggera russa.

L’uomo è stato bloccato prima che riuscisse ad allontanarsi. Per lui l’autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

