Metro, tram e bus: il 2025 doveva essere l’anno della svolta, ma Roma resta ancora ferma al palo

Doveva essere l’anno della svolta. Quello della “rivoluzione del trasporto pubblico”, dei nuovi treni in arrivo e dei cantieri che finalmente avrebbero cambiato il volto della Capitale.

E invece, a novembre 2025, Roma è rimasta inchiodata nel traffico. Le promesse, molte, non si sono ancora trasformate in realtà.

Lo ha ammesso, tra le righe, lo stesso sindaco Roberto Gualtieri durante il quarto rapporto alla città: la mobilità è ancora uno dei punti deboli della Capitale, con ritardi, cantieri lenti e progetti che slittano di anno in anno.

Metro B: i nuovi treni, arrivati ma fermi

Il primo nuovo convoglio Hitachi, annunciato in pompa magna per dicembre 2024, è arrivato solo ad aprile 2025. Ma non è ancora in servizio. “Siamo in fase di test”, dicono da Atac.

Nel frattempo, le frequenze della metro B, che dovevano scendere a 4 minuti, restano ampiamente sopra la soglia promessa.

L’obiettivo, ora, è rinviato “al momento in cui entreranno in funzione tutti i nuovi treni”. Tradotto: non prima del 2026.

Metro C: cantieri lenti e promesse rinviate

Anche per la metro C le aspettative sono state disattese. Dovevano partire “in parallelo” i lavori dei tratti T1 e T2, da Farnesina a Piazza Venezia.

Invece le talpe entreranno in azione non prima del 2026. Per ora si parla solo di preparativi, recinzioni e consegna delle aree di cantiere.

Tram e bus, la rivoluzione che non arriva

Nel 2024 si promettevano i primi otto tram nuovi di zecca entro la fine del 2025. A oggi, il primo convoglio è atteso (forse) a dicembre. Il condizionale, in questi casi, è d’obbligo.

L’assessore Eugenio Patanè ha già spostato l’obiettivo: “Contiamo di avere 25 nuovi tram entro la fine del 2026”. Ma per i cittadini che ogni mattina aspettano alle fermate, le parole non bastano più.

Il parco bus è stato in parte rinnovato, ma la vera svolta non è arrivata. Le corsie preferenziali sono ancora poche, e la tanto discussa Ztl fascia verde, che avrebbe dovuto alleggerire il traffico, è stata rivista al ribasso.

Gualtieri cambia tono: “Serve più tempo, i risultati arriveranno”

Più cauto rispetto a un anno fa, Gualtieri ha promesso di proseguire il lavoro “con realismo e determinazione”. “Entro dicembre arriverà il primo dei 121 nuovi tram acquistati dopo 28 anni”, ha dichiarato, ricordando anche l’acquisto di 36 nuovi treni per la metro.

Ma la verità è che i grandi cantieri — dalla stazione Pigneto alla sostituzione dei binari e alle nuove tranvie — daranno frutti solo nei prossimi anni.

Roma, la città che non si muove

Nel 2025 Roma si muove ancora a passo di lumaca. I cantieri ci sono, i progetti pure, ma i risultati concreti restano lontani.

Tra promesse rimandate e treni ancora nei depositi, la sensazione è che la mobilità romana sia ferma… proprio nel momento in cui doveva accelerare.

