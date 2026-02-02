Metromare, stop ai treni tra Porta San Paolo e Magliana: il calendario dei lavori
Sospensione del servizio dall'11 al 20 febbraio in determinate fasce orarie. Treni regolari solo verso il litorale
I lavori di ammodernamento delle banchine a Porta San Paolo impongono uno stop forzato alla circolazione ferroviaria. Di seguito il dettaglio dei giorni e degli orari in cui il servizio sarà sospeso nella tratta interessata.
Calendario e Orari delle Chiusure
La tratta Porta San Paolo – Magliana resterà chiusa:
-
Dal 9 al 13 febbraio
-
Dal 16 al 20 febbraio
-
Fascia oraria: dalle ore 11:00 alle ore 16:30
Come cambia il servizio
Durante le ore di cantiere, la linea funzionerà “a metà”:
Tratta SOSPESA: Porta San Paolo ↔ Magliana (nessun treno in transito).
Tratta REGOLARE: Magliana ↔ Cristoforo Colombo (servizio ordinario secondo orario).
Consigli per i passeggeri
Chi deve raggiungere il centro da Ostia (o viceversa) durante le ore di chiusura dovrà:
-
Effettuare lo scambio a Magliana: Utilizzare la Metro B per coprire il tratto mancante tra Magliana e Piramide (adiacente a Porta San Paolo).
-
Calcolare i tempi: Si prevedono maggiori tempi di percorrenza dovuti ai tempi di interscambio tra le due linee.
Cotral e Astral invitano gli utenti a monitorare i canali social e il sito ufficiale per eventuali variazioni dell’ultimo minuto o aggiornamenti sullo stato dei lavori.
