Categorie: Mobilità e Traffico
Municipi:

Metromare, stop ai treni tra Porta San Paolo e Magliana: il calendario dei lavori

Sospensione del servizio dall'11 al 20 febbraio in determinate fasce orarie. Treni regolari solo verso il litorale

Redazione - 2 Febbraio 2026

I lavori di ammodernamento delle banchine a Porta San Paolo impongono uno stop forzato alla circolazione ferroviaria. Di seguito il dettaglio dei giorni e degli orari in cui il servizio sarà sospeso nella tratta interessata.

Calendario e Orari delle Chiusure

La tratta Porta San Paolo – Magliana resterà chiusa:

  • Dal 9 al 13 febbraio

  • Dal 16 al 20 febbraio

  • Fascia oraria: dalle ore 11:00 alle ore 16:30

Come cambia il servizio

Durante le ore di cantiere, la linea funzionerà “a metà”:

Tratta SOSPESA: Porta San Paolo ↔ Magliana (nessun treno in transito).

Tratta REGOLARE: Magliana ↔ Cristoforo Colombo (servizio ordinario secondo orario).

Consigli per i passeggeri

Chi deve raggiungere il centro da Ostia (o viceversa) durante le ore di chiusura dovrà:

  • Effettuare lo scambio a Magliana: Utilizzare la Metro B per coprire il tratto mancante tra Magliana e Piramide (adiacente a Porta San Paolo).

  • Calcolare i tempi: Si prevedono maggiori tempi di percorrenza dovuti ai tempi di interscambio tra le due linee.

Cotral e Astral invitano gli utenti a monitorare i canali social e il sito ufficiale per eventuali variazioni dell’ultimo minuto o aggiornamenti sullo stato dei lavori.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati