Metromare, stop ai treni tra Porta San Paolo e Magliana: il calendario dei lavori

I lavori di ammodernamento delle banchine a Porta San Paolo impongono uno stop forzato alla circolazione ferroviaria. Di seguito il dettaglio dei giorni e degli orari in cui il servizio sarà sospeso nella tratta interessata.

La tratta Porta San Paolo – Magliana resterà chiusa:

Durante le ore di cantiere, la linea funzionerà “a metà”:

Tratta SOSPESA: Porta San Paolo ↔ Magliana (nessun treno in transito).

Tratta REGOLARE: Magliana ↔ Cristoforo Colombo (servizio ordinario secondo orario).

Chi deve raggiungere il centro da Ostia (o viceversa) durante le ore di chiusura dovrà:

Cotral e Astral invitano gli utenti a monitorare i canali social e il sito ufficiale per eventuali variazioni dell’ultimo minuto o aggiornamenti sullo stato dei lavori.

