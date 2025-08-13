Metromare, treni al fresco: completata la manutenzione straordinaria degli impianti di climatizzazione

Fine dell’incubo viaggi soffocanti per i pendolari della linea Metromare. Si sono infatti conclusi con successo gli interventi straordinari di manutenzione sugli impianti di climatizzazione di cinque treni CAF MA300, riportando tutti i convogli disponibili a una perfetta efficienza.

Un’operazione che, in piena estate, significa soprattutto una cosa: viaggi più confortevoli e temperature sotto controllo anche nelle ore più calde.

Il piano di recupero, avviato da Cotral ai primi di luglio dopo il passaggio di consegne dal precedente gestore (ufficializzato il 1° luglio 2025), ha seguito fedelmente il cronoprogramma annunciato.

Gli interventi hanno previsto la pulizia degli impianti e la sostituzione dei filtri, la riparazione delle perdite, la sostituzione dei compressori guasti e il rinnovo delle raccorderie nei circuiti frigoriferi.

L’ultimo convoglio è stato completato il 6 agosto, chiudendo così il capitolo di un problema che si trascinava da anni.

“Con questa operazione – ha dichiarato il presidente di Cotral Manolo Cipolla – confermiamo il nostro impegno nel miglioramento del servizio ai passeggeri. Grazie al lavoro del direttore generale Enrico Dolfi e di tutta la squadra delle manutenzioni, siamo riusciti a risolvere una criticità storica. Il prossimo anno interverremo in primavera, per arrivare all’estate con impianti pronti e funzionanti”.

Soddisfazione anche da parte del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca:

“Questo è un segnale concreto di come, con una gestione attenta e determinata, si possano ottenere risultati rapidi e tangibili. Ringrazio Cotral e tutto il personale coinvolto: è la strada giusta per migliorare, giorno dopo giorno, la qualità del trasporto pubblico regionale”.

Per i pendolari della Metromare, dunque, il viaggio di ritorno dal mare o verso il lavoro potrà contare finalmente su una ventata di aria fresca. In tutti i sensi.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.