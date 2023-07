Miasmi Ostia Ponente, Arcamone-Cavino (Demos): “Inviata nota urgente ad Acea”

Da diversi giorni su tutta Ostia Ponente, soprattutto nelle ore serali, si avverte un odore nauseabondo causato dai miasmi del depuratore. Una situazione che si verifica spesso, ma che attualmente dura da troppo tempo ed ha superato ogni limite.l di accettabilità.

“Diversi cittadini ci hanno segnalato questa problematica – dichiarano Mirella Arcamone, Capogruppo di Demos Laboratorio Civico X, e Gianluca Cavino del Coordinamento romano di Demos. “Probabilmente la causa è da ricercarsi nei filtri del depuratore, o nell’abbassamento di acqua nelle vasche di decantazione. I residenti però non possono essere sottoposti a questo disagio, soprattutto in estate, quando le elevate temperature obbligano a tenere aperte le finestre”. “Abbiamo inviato – continuano Arcamone e Cavino – una nota urgente ad Acea affinché si individui in modo tempestivo la problematica e si ponga fine a questo disagio”.

“Ci auguriamo – concludono Arcamone e Cavino – che Acea intervenga già nelle prossime ore, da parte nostra monitoreremo quotidianamente la situazione fino a chiedere un sopralluogo urgente”.