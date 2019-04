Michela Andreozzi, Piji e Bella, Gabriella! per Boni come er pane al Pigneto

Domenica 7 Aprile 2019, alle ore 20.30 dar Ciriola al Pigneto torna “Boni come er pane” e lo fa in grande per festeggiare la sua quarta edizione: con la presentazione di un libro e con una serata omaggio alle mamme artistiche di Roma: Gabriella Ferri, Anna Magnani, Monica Vitti e le sorelle Bertè.

La rassegna di musica e poesia ideata e diretta dalla autrice, poetessa e cantautrice Giulia Ananìa, in collaborazione con Le Civico, prevede per questo primo appuntamento di stagione un estratto ricco di bellezza dello spettacolo “Bella, Gabriella!”

ll progetto dedicato a Gabriella Ferri – e ideato da Giulia – questa sera si estenderà anche ad altre mamme artistiche della Capitale grazie alla partecipazione speciale dell’attrice e regista Michela Andreozzi che omaggerà Anna Magnani, Monica Vitti e le sorelle Bertè in una sorta di dialogo artistico tra queste grandi donne celebrate da due artiste di oggi Giulia e Michela.

La talentuosa attrice, regista e conduttrice radiofonica Michela Andreozzi è protagonista di tanti film e spettacoli teatrali (Prestazioni straordinarie, Il tempo delle mele, Se son Rose, Pane a Burlesque, Nove lune e mezza, Torno indietro e cambio vita… solo per citarne alcuni). Romana e innamorata della sua città ci racconterà con un’intervista a cuore aperto il suo rapporto con la Città, il suo punto di vista e la sua esperienza. Ha recitato in “Romolo + Giuly”, la prima fiction dedicata all’eterna “lotta” tra Roma Sud e Roma Nord, e ci racconterà i suoi angoli segreti di Roma, i suoi piatti romani preferiti, qualcosa sul suo libro e sul nuovo film in preparazione.

La Andreozzi sarà accompagnata dal cantautore romano Piji (16 volte 1° classificato in rassegne dedicate ai cantautori, ospite ricorrente dell’Edicola Fiore di Fiorello, ha cantato con Renzo Arbore nel programma Quelli dello Swing – Rai2 – e ha tra le sue principali collaborazioni quelle con Simona Molinari, Michela Andreozzi e molto altro)

Ad arricchire la serata ci sarà la presentazione in anteprima nazionale del libro “Mamma Roma. La terza scuola di cantautori della capitale” (Arcana ed) di Mattia Marzi presentato dal conduttore di Radio Sonica Fabio Luzietti che verrà a sua volta intervistato e omaggiato da Giulia. Luzzetti è il fulcro dietro le quinte degli ultimi 20 di storia musicale romana. I protagonisti del libro sono quelli che possiamo definire “La terza scuola romana”: Niccolò Contessa /I Cani, Calcutta, Tommaso Paradiso e i suoi Thegiornalisti, Coez, Giulia Ananìa, Carl Brave x Franco126, Gazzelle, Galeffi, Ultimo e poi i romani d’adozione Francesco Motta, i Viito e Giorgio Poi.

Dar Ciriola, Via Pausania 2

Domenica 7 Aprile

Pigneto

ore 20.30

INGRESSO GRATUITO