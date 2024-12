Mimmo “Cervelletta” ci ha lasciato

Notizia orribile: “questa notte è morto Mimmo”

«Ciao Mimmo Cervelletta, – così il presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti – grazie per tutto. Lottare per qualcosa da mettere al servizio della collettività è il valore più alto che possa esserci».

La notizia della morte di Mimmo Pietrangeli – detto Mimmo Cervelletta (per la forte maniacale passione e amore per questo lembo magico del Casale e della Riserva naturale a cui ha dedicato impegno senza riserve – mi è giunta stamattina da più fonti, improvvisa, inaspettata, riempiendomi di grande stupore e forte dolore.

