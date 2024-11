Minacce e ricatti contro una escort: 53enne arrestato per stalking

Un’infatuazione morbosa e non corrisposta ha trasformato un cliente in persecutore. Un uomo di 53 anni, romano, è stato arrestato dalla polizia dopo aver iniziato a tormentare una escort di 39 anni, anch’essa residente nella Capitale.

I due avevano inizialmente stabilito una relazione professionale, che però ha preso una piega ossessiva quando l’uomo, invaghitosi della donna, ha iniziato a ricattarla, minacciando di diffondere foto intime e comparendo inaspettatamente sotto casa sua.

La trasformazione da cliente a persecutore:

La donna, spinta da difficoltà economiche, aveva intrapreso l’attività di escort, incontrando periodicamente il 53enne. All’inizio i loro incontri includevano conversazioni oltre che rapporti occasionali, e per un po’ tutto è sembrato sotto controllo.

Ma quando la donna ha conosciuto un altro uomo e ha iniziato una nuova relazione, il comportamento del cliente ha preso una piega inquietante. Invece di rispettare la sua decisione, l’uomo è diventato sempre più ossessivo.

La gelosia e le minacce:

Accecato dalla gelosia, il 53enne ha iniziato a comportarsi come se avesse diritto di decidere della vita della donna. Non solo ha tentato di “gestirle” gli appuntamenti, ma le ha imposto indicazioni su quali clienti accettare e quali no.

Quando ha percepito che la donna lo stava escludendo dalla sua vita, ha reagito con ricatti, minacciando di diffondere foto intime che aveva in suo possesso.

A quel punto, la donna ha visto il suo diritto alla libertà e alla privacy violati, e il comportamento dell’uomo si è fatto sempre più inquietante.

L’arresto dopo l’ennesimo episodio di persecuzione:

Il momento culminante è arrivato il 1° novembre. La donna, uscita per gettare l’immondizia, ha notato il cliente appostato nei pressi della sua abitazione.

Sentendosi sempre più in pericolo, ha deciso di chiedere aiuto: insieme al suo compagno ha contattato la polizia, che è intervenuta rapidamente.

Dopo aver ascoltato la donna e raccolto la testimonianza, le forze dell’ordine hanno rintracciato il 53enne, arrestato con l’accusa di atti persecutori e condotto nel carcere di Regina Coeli.

