Minacce, spari e ricatti: La drammatica storia di un imprenditore “strozzato” dalla mafia

È una storia di paura, minacce e inganni quella che emerge dall’ultima indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, che ha portato all’arresto di 9 persone accusate di usura ed estorsione ai danni del costruttore Emanuele Rossi, titolare della Rossi Costruzioni Edili Srl.

Un incubo durato anni, in cui l’imprenditore è stato stretto nella morsa di due gruppi criminali apparentemente rivali, ma in realtà alleati tra loro.

Da una parte la mafia siciliana, con i suoi tentacoli che si estendono nel Lazio, dall’altra la criminalità organizzata romana, che si era presentata come “protettore” di Rossi. Un rapporto di falsa protezione, mascherato da minacce di morte e violenze.

Il cantiere del complesso immobiliare di Rossi a Pomezia è diventato teatro di spari e intimidazioni: colpi d’arma da fuoco esplosi più volte contro l’area in costruzione per spingere l’imprenditore a cedere a condizioni di gran lunga svantaggiose.

Le indagini hanno svelato un unico disegno criminoso: i due gruppi, invece di combattersi, agivano insieme per costringere Rossi a vendere tre immobili situati lungo la via del Mare, al chilometro 29.300, a prezzi molto inferiori al loro reale valore. Il danno stimato per l’imprenditore supera i 300.000 euro.

Ma non è tutto: nel giro criminale è coinvolto anche un imprenditore locale, che si è spacciato per mediatore e ha imposto all’imprenditore la firma di due contratti di sponsorizzazione per una società di basket e una di calcio, per un totale di 100.000 euro, un ulteriore tentativo di drenare risorse da una vittima già strozzata.

