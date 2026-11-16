Minaccia di morte una 58enne per un debito del figlio: arrestato 31enne a Casal Bertone, in casa aveva hashish

Urla in strada in pieno mattino, minacce di morte pronunciate davanti ai passanti e un incubo persecutorio legato a un vecchio debito contratto dal figlio della vittima. Si è conclusa con le manette ai polsi e il trasferimento nel carcere di Regina Coeli la vicenda che ha visto protagonista un 31enne romano con precedenti, arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione Roma Casal Bertone con le gravi accuse di atti persecutori e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scattato la mattina del 2 novembre scorso, intorno alle 8.45, quando una pattuglia dell’Arma impegnata nei consueti servizi di controllo del territorio ha udito delle grida provenire dalla strada, sorprendendo l’uomo mentre inveiva furiosamente e minacciava di morte una 58enne romana residente in zona.

La fuga fallita, i precedenti episodi e l’hashish in casa

Alla vista dei militari, il 31enne ha tentato di dileguarsi a piedi con uno scatto improvviso, ma è stato subito raggiunto e bloccato in sicurezza. Dagli immediati accertamenti e dal racconto della vittima è emerso un quadro ben più ampio: la donna aveva già sporto denuncia per atti persecutori nei confronti dello stesso uomo lo scorso 25 settembre, ma in sede di verbalizzazione ha ricostruito anche ulteriori episodi di vessazioni e intimidazioni subiti in precedenza e mai segnalati, tutti riconducibili a un piccolo debito che il figlio della 58enne avrebbe contratto con l’indagato.

La successiva perquisizione personale e domiciliare eseguita dai Carabinieri ha inoltre portato al sequestro di 17 grammi di hashish, già suddivisi in piccole dosi pronte per lo spaccio. L’arresto del 31enne è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

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