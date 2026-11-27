Giovedì 3 dicembre 2026, alle ore 16:30, la Casa del Municipio IV – Ipazia di Alessandria (in viale Rousseau 90, zona Casal de’ Pazzi) ospiterà la presentazione del libro di Teresa Casacchia “Mio figlio è sordo. Una guida per genitori: orientarsi tra diagnosi, tecnologia, scuola e vita quotidiana” (Edizioni Scientifiche Falco).

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione La Chiocciolina APS in occasione della Giornata mondiale della disabilità, nasce con l’obiettivo di offrire uno strumento pratico e accessibile a tutti quei genitori che si trovano ad affrontare una diagnosi di sordità infantile. Nel volume l’autrice unisce la propria esperienza personale di madre allo studio approfondito della materia, accompagnando le famiglie passo dopo passo tra aspetti medici, tecnologie uditive, percorso scolastico, diritti e gestione della quotidianità.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del Presidente del Municipio Roma IV, Massimiliano Umberti, e dell’Assessora alle Politiche Sociali, Giovanna Sammarco, a testimonianza dell’attenzione dell’amministrazione locale verso i temi dell’inclusione e del supporto alla genitorialità.

Per garantire la piena accessibilità dell’evento a tutti i partecipanti, durante l’intera presentazione saranno assicurati sia i sottotitoli sia il servizio di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (LIS).

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