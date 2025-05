Missione Lazio a Osaka, scoppia la bufera: la diplomazia extralusso della Regione fa discutere

Più che una missione istituzionale, quella della Regione Lazio all’Expo di Osaka ha assunto i contorni di una vera e propria trasferta extralusso.

Trolley personalizzati, foulard in omaggio, alberghi a cinque stelle e una delegazione che avrebbe raggiunto quota 62 partecipanti. Il tutto per dieci giorni di permanenza in Giappone. Costo complessivo? Circa 1,4 milioni di euro, interamente a carico dei contribuenti.

L’obiettivo ufficiale è rappresentare il Lazio all’interno del Padiglione Italia all’Expo 2025. Ma l’impressione, per molti, è che si tratti di un viaggio ben più generoso nelle spese che nei contenuti.

Tanto che la Corte dei Conti è già sul punto di aprire un’indagine, come anticipato dal consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato, pronto a presentare un esposto formale: «È una gita turistica mascherata da missione istituzionale. Non ci sono imprenditori, ma solo consiglieri, staff e segreterie. È inaccettabile», ha tuonato.

I numeri fanno riflettere. Secondo le prime ricostruzioni, 18.300 euro sarebbero stati spesi per trolley brandizzati (che molti, tra l’altro, avrebbero lasciato in aeroporto), 10.000 euro per cravatte e foulard da regalare ai partecipanti, e 64.000 euro solo per l’alloggio presso il lussuoso St. Regis di Osaka, l’hotel scelto per ospitare gran parte della delegazione.

Non manca neanche il supporto esterno alla comunicazione, affidato direttamente da Lazio Innova alla società Comin & Partners per un ulteriore esborso di 10.000 euro.

A partire sono stati anche 11 consiglieri regionali, sia di maggioranza che di opposizione, oltre a direttori generali, capi segreteria, staff e ovviamente il presidente Francesco Rocca, con gli assessori Angelilli e Baldassarre.

E mentre la delegazione sorvolava il Pacifico, le polemiche sono atterrate con forza nel Lazio. D’Amato parla di “spese immotivate e sproporzionate”, mentre i cittadini si interrogano su quanto effettivamente potrà tornare utile alla regione un simile investimento.

Nel frattempo, a Roma, la Corte dei Conti si prepara a valutare le carte. Trasparenza, sobrietà e interesse pubblico: parole che, per molti, sembrano essere rimaste a terra, molto lontane dal decollo.

