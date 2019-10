Misteriosi lavori nell’ex Distributore Agip di via Casilina

Subito dopo lo sgombero delle due famiglie Rom dell’Associazione Figli dello stesso Padre dalla struttura dell’ex distributore Agip di proprietà ENI di via Casilina, sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della struttura, anche al fine di impedire nuove occupazioni.

Nel contempo, però, sono iniziati altri lavori di cui nessuno sembra essere a conoscenza. Sono anche circolate voci circa un cambio di proprietà e di un utilizzo della struttura e spazi circostanti a fine commerciali.

​ Associazioni e Comitati sono a dir poco allarmati da voci e notizie che, se non smentite, rischiano di vanificare tutti gli sforzi e le lotte sul Parco Archeologico di Centocelle in quanto il progetto di chi si batte per il completamento del Parco, prevede l’annessione sia dell’area ex Agip che quello dell’Antica Osteria.

È noto che il Parco di Centocelle fa capo al Dipartimento Ambiente, così come la gestione di tutti i problemi annessi che vanno dalla mancata bonifica del Canalone e del Parco stesso, ai rottamatori per i quali il Comune non riesce a trovare una soluzione per la loro delocalizzazione che consenta di salvaguardare sia l’ambiente che i posti di lavoro.

Per non parlare poi dei lavori per la realizzazione del 2° stralcio del Parco, la musealizzazione delle Ville e l’ottimizzazione e messa in sicurezza degli accessi.

Ed è proprio per saperne di più sull’area ex Agip che i consiglieri Christian Belluzzo e Fabio Sabbatani Schiuma hanno presentato una interrogazione al presidente Boccuzzi e alla sua Giunta affinché si attivino per conoscere se manufatto e terreno ex Agip/ENI abbiano cambiato proprietà, quali lavori si stanno facendo nell’area e se esistono richieste per un utilizzo diverso da quello della Stazione di Servizio, di permessi a costruire /o altre richieste edilizie e/o riferite a trattamenti ambientali.

Da parte delle Associazioni e dei vari Comitati che da anni si battono e lavorano per il completamento e la piena fruizione degli oltre 120 ettari di parco c’è una certa apprensione per quanto sta accadendo e confidano anche in una celere e articolata risposta all’interrogazione presentata dai due consiglieri, visto anche che sono riusciti ad avere un’audizione con la Commissione Ambiente della Regione Lazio.