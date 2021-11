Mitreo Barberini, tornano le aperture straordinarie

Da sabato 13 novembre, ogni secondo e quarto sabato del mese, sarà possibile visitare uno dei luoghi sacri più antichi della Capitale il Mitreo Barberini. Ad annunciarlo la Soprintendenza Speciale di Roma.

Scoperto nel 1936 durante i lavori per la costruzione della palazzina Savorgnan di Brazzà, nel giardino sul retro del Palazzo Barberini, tra le vie Quattro Fontane e San Nicola da Tolentino, il Mitreo Barberini è uno dei meglio conservati a Roma e, grazie alla sua decorazione, rappresenta una preziosa testimonianza di questo culto misterico di origine orientale.

“Dopo le aperture straordinarie di settembre – afferma Daniela Porro, Soprintendente Speciale di Roma – anche la promessa di riaprire in modo continuativo il Mitreo Barberini è stata mantenuta”.

Il Mitreo Barberini è un piccolo edificio che, riutilizzando precedenti strutture del II secolo d.C., fu dedicato al culto di Mitra, divinità solare di origine iranica già garante dei patti e delle convenzioni, poi dal profilo più dichiaratamente militare e dunque particolarmente diffuso tra le legioni romane soprattutto nel medio e tardo Impero.

L’ambiente, rinvenuto nel 1936 e consistente in una sala di 11,85 x 6,25 metri con volta a botte e banchine laterali (praesepia), presenta una complessa ed interessante decorazione ad affresco, con pochi confronti (ad esempio i Mitrei di Marino e Capua; e a Roma il Mitreo di Santa Prisca): in alto la volta celeste con i segni zodiacali, intorno dieci quadretti (pinakes) che raccontano la storia e le sacre imprese di Mitra; le personificazioni di Sole e Luna. L’attenzione converge sulla scena centrale del taurobolio dove Mitra, affiancato come di consueto da Cautes e Cautopates, uccide ritualmente il toro.

“In occasione delle visite organizzate a settembre abbiamo avuto un sold out nel giro di poche ore – spiega Simona Morretta responsabile del monumento – Un mitreo reso eccezionale dalla presenza dell’affresco, nel quale si può ammirare una rara scena di iniziazione, essendone conosciuti altri pochissimi esempi”.

Tutte le informazioni sul sito della Soprintendenza e per le prenotazioni sul sito di Coopculture: https://www.coopculture.it/it/poi/mitreo-di-palazzo-barberini/