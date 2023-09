Mobilità, approvate agevolazioni Tpl per under 19

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, la Presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, e i capigruppo di maggioranza, hanno presentato questo pomeriggio in Campidoglio le agevolazioni per sottoscrivere l’abbonamento annuale Metrebus Roma, dedicate agli under 19 residenti sul territorio capitolino.

Dal 7 settembre 2023 i cittadini romani di età inferiore ai 19 anni avranno la possibilità di acquistare l’Abbonamento Annuale Metrebus per il trasporto pubblico locale alla tariffa unica annuale di 50 euro. I ragazzi potranno accedere all’agevolazione tramite il sito www.atac.roma.it nella sezione MyAtac, autonomamente se maggiorenni o attraverso i propri genitori/tutori se minorenni.

Lo stanziamento complessivo approvato dalla giunta, su proposta dell’Assemblea capitolina, è di circa 8 milioni di euro.

Per ulteriori dettagli e specifiche consultare il sito www.atac.roma.it