Mobilità del week end 10 e 11 Febbraio 2024

Domani, sabato 10 febbraio, tra le 7 e le 17, sono in programma potature a Testaccio, su via Galvani, tra via Marmorata e via Zabaglia. Su questo tratto la strada sarà chiusa al traffico. Bus deviati.

Domani, dalle 10 alle 14, un corteo partirà da via del Casale De Merode per arrivare a via del Porto Fluviale attraversando viale Tor Marancia, via Cristoforo Colombo, piazza Oderico da Pordenone, largo delle Sette Chiese, via Giacinto Pullino, via Girolamo Benzoni e via Pellegrino Matteucci. Possibile deviazione per i bus.

Domani, dalle 14 alle 16,30, un corteo sfilerà da largo Corrado Ricci a piazza Vittorio percorrendo via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana e via dello Statuto. Bus deviati.

Domani, dalle 15 alle 17, un corteo sfilerà da piazza Trasimeno a piazza Dalmazia percorrendo via Clitunno, via Serchio, via Ticino e via Postumia. Possibili deviazioni per le linee di bus.

Domenica 11 febbraio, dalle 9 alle 11, una manifestazione sportiva è in programma tra via Laurentina e via Fratelli Reiss. Tra le strade interessate dall’evento, via dei Corazzieri, via de Suppe’, via Gaurico, via dei Genieri, via della Cecchignola, via di Tor Pagnotta, via dei Genieri. Possibili deviazioni per le linee di bus.

