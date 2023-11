Mobilità: la traduzione in inglese fermate metro iniziativa di un sito privato, non di Roma Capitale

Mobilità, Roma Capitale segnala che il sito www.metropolitanadiroma.it che riporta la traduzione in inglese delle fermate della metro non è un dominio di Roma Capitale, di Atac o Roma metropolitane.

Gli unici riferimenti istituzionali per le informazioni sono il sito del Comune, quello di ATAC e Roma Servizi per la Mobilità con i relativi canali social collegati.

I creatori del sito vetrina sono stati pertanto invitati a rimuovere loghi o comunicazioni immediatamente riconducibili all’azienda di trasporto locale o alle società collegate, e sensibilizzati a chiarire meglio la natura privata del sito, che in nessun modo gestisce il trasporto pubblico o fornisce informazioni in merito.

Roma Capitale ricorda che per essere sempre informati sulla mobilità nella Capitale, gli unici riferimenti istituzionali sono il sito del Comune, il sito Atac e quello di Roma Servizi per la Mobilità . Il sito di Roma Metropolitane è invece dedicato ai cantieri in corso nella città.

Invitiamo i cittadini ad iscriversi al canale istituzionale WhatsApp di Roma Capitale per restare in contatto con il sistema multicanale del Comune e dei siti collegati e avere un’informazione corretta e puntale su ciò che avviene in città.