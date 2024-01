Mobilità: Nuovo sciopero del trasporto pubblico per Mercoledì 24 Gennaio 2024

Ancora scioperi per il comparto del trasporto pubblico, in programma per Mercoledì 24 gennaio 2024. La prima, grande mobilitazione del nuovo anno che durerà per 24 ore. Usb Lavoro privato, Adl Cobas Cub Trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato chiameranno nuovamente i lavoratori in piazza per protestare, tra le altre cose, a favore del diritto allo sciopero, specialmente dopo i duri scontri con il ministro dei trasporti, Matteo Salvini. Nel mirino anche le politiche di investimento sul trasporto ferroviario.

Trasporti a rischio:

Lo sciopero, come detto, è stato indetto a livello nazionale. Saranno poi le sigle territoriali a sviluppare la mobilitazione a livello regionale e cittadino. Alla luce, però, anche delle mobilitazioni viste nel 2023, in Città saranno nuovamente a rischio metro, tram ed autobus. Il 24 gennaio, insomma, sarà un’altra giornata da incubo per tutti i pendolari.

Nella stessa giornata, “per la limitazione dettata dalle leggi e normative “antisciopero” è proclamato anche un primo sciopero di 4 ore” scrive l’Usb, “nel merito dell’ennesimo rifiuto delle controparti ad aprire un confronto su una proposta di rinnovo contrattuale elaborata da Usb Lavoro Privato, che rispecchia le reali esigenze della categoria”.

I motivi dello sciopero

I motivi dello sciopero sono diversi. Si protesta per chiedere maggiore sicurezza dei lavoratori e del servizio, con l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro, e per dire “stop” al lavoro sottopagato, alle privatizzazioni e alle trattative sui nuovi contratti sempre al ribasso.

Una delle accuse mosse dall’Unione sindacale di base è quella relativa ad una “svendita del trasporto pubblico” e un mancato investimento sul trasporto su ferro. “La stretta relazione tra il territorio e la mobilità può apparire come ovvia affermazione – scrive il sindacato – ma le misure adottate nel recente passato non sembra abbiano considerato l’attuazione di sinergie tra la stesura di un piano della mobilità e le politiche abitative. Gli insediamenti abitativi e commerciali aventi funzione di attrattori e stimolatori della mobilità cittadina, non hanno visto una piena integrazione con le politiche dei trasporti e, anzi, sono apparsi spesso slegati da qualsiasi rapporto tra di loro.

Sciopero taxi:

Questa mobilitazione si lega a doppio filo con quello del giorno prima, il 23 gennaio 2024 sempre a Roma quando sciopereranno per 24 ore i taxi.