Mobilità, pubblicato il bando per la nuova linea tranviaria Termini–Giardinetti–Tor Vergata

Roma accelera sulla mobilità del futuro e mette sul piatto un investimento da 252 milioni di euro. È stata pubblicata questa mattina la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione della nuova linea tranviaria Termini–Giardinetti–Tor Vergata, insieme al nuovo deposito di Centocelle: un intervento destinato a ridisegnare i collegamenti nel quadrante est della Capitale.

L’opera rappresenta uno dei tasselli chiave del piano di potenziamento del trasporto su ferro, con l’obiettivo di unire il cuore della città alle periferie e a uno dei principali poli universitari e sanitari romani.

Un’infrastruttura che punta a colmare storiche carenze di collegamento, offrendo un’alternativa concreta al traffico privato.

«Con la pubblicazione della gara entriamo finalmente nella fase operativa di uno dei progetti più ambiziosi per Roma», ha spiegato l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè. «Non si tratta solo di una nuova linea, ma di una vera ricucitura urbana: la storica tratta viene trasformata in una metrotranvia moderna, efficiente e ad alta capacità».

Il progetto prevede un sistema integrato con le principali linee metropolitane – A, B e C – e con il futuro nodo di scambio del Pigneto, creando una rete sempre più connessa.

Al centro dell’intervento anche il nuovo deposito di Centocelle, struttura fondamentale per garantire operatività e manutenzione della flotta.

L’impatto atteso è significativo: collegamenti più rapidi per studenti, lavoratori e residenti, riduzione del traffico su gomma e un contributo concreto alla diminuzione dell’inquinamento atmosferico.

Una trasformazione che punta a cambiare in modo strutturale la mobilità nel settore est della città.

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica di Roma Capitale:

https://appalti.comune.roma. it/gare/dettaglio.php?codice= 10212

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