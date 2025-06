Modifiche ai treni tra Roma e Fiumicino: bus sostitutivi l’1 e 2 luglio

Per lavori di manutenzione sulla rete, programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) il 1° e 2 luglio la circolazione ferroviaria di alcuni treni del Regionale di Trenitalia e di un Intercity subirà modifiche.

Il 1° luglio – per lavori nella stazione di Fiumicino Aeroporto – dalle 9 alle 14 circa i treni da/per Fiumicino Aeroporto sia afferenti al servizio Leonardo express che alla linea FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto subiranno delle cancellazioni.

Previste corse con bus tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto (e viceversa) per il servizio Leonardo express e tra Ponte Galeria e Fiumicino Aeroporto (e viceversa) per i treni della linea FL1. Si conferma la regolarità del servizio ferroviario tra Ponte Galeria e Fara Sabina/Poggio Mirteto/Orte.

Dal 2 al 4 luglio – per lavori di manutenzione nella stazione di Roma Ostiense – nel corso della mattinata alcuni treni Leonardo express e delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto, FL3 Roma – Cesano e FL5 Roma – Civitavecchia saranno interessati da variazioni d’orario e limitazioni di percorso.

Inoltre, nella sola giornata del 2 luglio il treno Intercity 510 Salerno – Torino P. Nuova subirà un diverso istradamento con variazioni d’orario.

La mobilità è garantita per il servizio Leonardo express attraverso corse bus tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto (e viceversa) dalle ore 8.00 alle ore 11.00 circa. Previste corse con bus anche sulla linea FL5 tra Ladispoli e Roma Termini e Roma Aurelia e Roma Termini.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e monopattini elettrici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21. A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.

