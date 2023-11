Mogadiscio 1993-2023 – Trent’anni dopo, al Salotto Romano

il Salotto Romano avrà luogo giovedì 9 novembre 2023, dalle 16,30, nella Sala dei Papi (Chiostro della Minerva) A Roma. L’ingresso è libero: l’accesso al Chiostro (p. della Minerva 42) sarà consentito dalle ore 16.

Si tratterà di un incontro dedicato al Trentesimo Anniversario di un evento nel quale sono state coinvolte le nostre Forze Armate: la Battaglia del Pastificio, a Mogadiscio, il 2 luglio 1993. A esporre i fatti non saranno i politici, gli opinionisti o i giornalisti: saranno i protagonisti di quell’episodio che ha procurato vittime tra i nostri militari impegnati in missione di pace. I racconti e le immagini proporranno la storia vissuta in prima persona di un drammatico episodio troppo poco ricordato.