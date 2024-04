Mohamed Zerrad e Natalya Tsyupka vincono la Roma Appia Run  2024

Tantissimi all’Altare della Patria le Autorità e un foltissimo pubblico alle Terme di Caracalla per assistere alla tradizionale partecipatissima corsa podistica Roma Appia Run ideata da Roberto De Benedittis ed organizzata dall’ACSI Nazionale con il supporto tecnico dell’ACSI Italia Atletica e dell’ACSI Campidoglio Palatino.

Centinaia di gazebo e migliaia di concorrenti con i propri accompagnatori, hanno invaso lo splendido Stadio Nando Martellini. Migliaia di colori in rappresentanza delle Società di appartenenza hanno ravvivato la bellezza dello Stadio grazie al sole splendente della bellissima giornata.

Fra gli 8000 i concorrenti complessivi alla partenza per tutte la gare in programma della mattinata la soubrette Justine Mattera.

La lunga fiumana di concorrenti si è mossa alle ore 9.30 da via delle Terme di Caracalla per dirigersi in Piazzale Numa Pompilio, Via di Porta San Sebastiano, Via Appia Antica, Via di Cecilia Metella, Via Appia Pignatelli, Vicolo S. Urbano, Via della Caffarella, Via Appia Antica, Via di Porta Ardeatina, Via C. Colombo, Via Cilicia, Via Marco Polo, Via Odoardo Beccari, via C. Colombo, Via di Porta Ardeatina, Largo Giovanni Chiarini, Via Guerrieri, Viale Giotto, Viale Guido Baccelli Largo Vittime del terrorismo, e arrivo lunga la Pista dello Stadio

La Roma Appia Run è composta da quattro gare, ognuna rivolta a un target specifico: la 13 km competitiva, per gli atleti che hanno affrontato la difficile prova con l’obiettivo di ottenere un gran tempo e migliorare la prestazione dell’anno precedente; la 13 km non competitiva, per gli appassionati ambiziosi ma non così attenti al riscontro cronometrico e quindi più propensi alla giornata di sport all’aria aperta; la 5 km, su un percorso più breve per chi ha solo voglia di un’indimenticabile passeggiata nel cuore della storia di Roma; e per finire il Fulmine dell’Appia, in programma sabato 20 aprile e dedicato ai più piccoli.

Da segnalare “Il Fulmine dell’Appia” un evento per promuovere Attività Fisica giovanile che si è svolta nella giornata di sabato 20, i ragazzi/e si sono cimentati sempre nella meravigliosa Pista dello Stadio, avendo il caloroso tifo dei genitori e nonni che hanno riempito le tribune.

La manifestazione sportiva è stata curata con professionalità dai due speaker Pino Gianfrida alla partenza e Antono Sorrenti all’arrivo, mentre l’amplificazione musicale è stata curata dal fonico Patrizio Coluccio. Valido il supporto di giudici di gara e volontari

Ordine d’arrivo: Uomini: al primo posto si è classificato Mohamed Zerrad ASD ATL Vomano Gran Sasso oo:42:19, seguito da Umberto Persi A.S.D. At Runnig (00:43:14) per il terzo posto Nicolas Michael – Desplanqes S.S. Lazio (00:53:57), a seguire per il quarto e quinto posto Gabriele Caroli A.S.D. Atletica Cave (00:45:04) Geremia Taino ATL Casone Noceto (00:45:07) .

Donne al primo posto si è piazzata Elisa Bartoli C.S. Esercito con il tempo di 00:47.33, al secondo Natalya Tsyupka X -Solid ASD (00:52:37) seguite da Veronica Del Grasso ASD Sport Club USA Avezzano (00:53 03) Annalaura Bravetti Podistica Solidarietà (00:53:58) per il quinto Giuseppina Angelina Cavalieri Podistica Solidarietà (00:55:34)

Inoltre è stata premiata la Podistica Solidarietà per il maggior numero di atleti arrivati.

Hanno premiato: Fabio Martelli, Giacomo Leone, Justine Mattera e Antonio Viti.

All’evento tanti i personaggi dello Sport e dell’Amministrazione Capitolina presenti per godersi lo spettacolo: Ricardo Viola Presidente Coni Lazio, Antonio Viti Preseidente ACSI Lazio, Giacomo Leone, ultimo europeo a vincere la Maratona di New York e già vincitore dell’’Appia RUn del 2001. Nei pressi dell’arco dell’arrivo Ferdinando Bonessio, Presidente della Commissione Sport di Roma Capitale. .

