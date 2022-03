Mohamed Zerrad e Sveva Fascetti trionfano nella Vola Ciampino

Domenica 20 marzo 2022 si è svolta la XXII edizione della “Vola Ciampino” Trofeo Amedeo Fabrizi”, gara, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. Runners Ciampino con il patrocinio del Comune di Ciampino e il Comitato Regionale FIDAL Lazio.

La competitiva di 10 km era valida anche come prova di Campionato Nazionale ASI di corsa su strada di 10 km. Quest’anno a causa dei timori che infonde il covid non si è svolta la corsa stracittadina non competitiva a passo libero di km 2,5 aperta a tutti.

Come nelle precedenti edizione, la manifestazione sportiva è stata ben organizzata in tutto: accoglienza, servizio d’ordine arrivo e partenza, ristori, premiazioni. La gara ha acquistato maggior valore da quando è stato cambiato il punto di partenza e arrivo nel viale J.F. Kennedy; la modifica facilita un maggiore scorrimento degli atleti alla partenza e offre al pubblico, una più comoda concentrazione, e consente di gustare al meglio la voltata finale della gara.

La gara come da programma è partita alle ore 9.00 fra due ali di persone, le quali restando sul posto sono riusciti a seguire la gara tramite le notizie trasmesse con l’altoparlante da Gianni Marchetti, speaker della manifestazione.

Lo speaker fino al passaggio del 5 km ha annunciato che la gara pur scorrevole non presentava niente di particolare tutto era tranquillo e il gruppo un po’ allungato procedeva senza nessun scossone. Superato la metà gara, lo speaker ha annunciato che Federico Riva aveva presa con decisione il comando della gara, alla sua scia si era accodato Francesco Guerra. a poca distanza Freedom Amaniel,

Al sesto chilometro al comando oltre a Riva e Guerra si era aggiunto Mohamed Zerrad, Al passaggio del 7° km al comando della gara, è passato decisamente Mohamed Zerrad, seguito da Francesco Guerra, Fredom Amaniel, e Federico Riva. Questa posizione è stata mantenuta, fino al traguardo delineando la classifica generale.

Le premiazioni dei primi 5 atleti e delle prime 5 donne si sono svolte in un palco posizionato sul posto a fine gara. Nello stesso piazzale in un capannone allestito per l’occorrenza sono stai consegnati i premi di tutte le categorie.

L’organizzatore della corsa ha consegnato una targa a ricordo dell’evento ai vigili urbani per il loro contributo per la buona riuscita dell’Evento.

Ordine d’arrivo: al primo posto si è classificato l’Italiano Mohamed Zerrad ASD ATL Vomano con 0:29:09, seguito da Francesco Guerra G.P. Alpi Apuane 0:29:16, al terzo posto si è classificato l’Eritreo Freedom Amaniel 0:29:28.

Clasifica generale donne: al primo posto si è piazzata l’Italiana Sveva Fascetti G.A. Fiamme Gialle 0:35:17 al secondo posto la grandissima Paola Salvatori U.S. Roma 83 0:35:51, al terzo posto Maria Casciotti Podistica Solidarietà 0:36:47.