Molotov contro un ristorante a Centocelle: fiamme e paura nella notte

Attimi di paura nella notte a Centocelle, dove una molotov è stata lanciata contro un ristorante, sito in via degli Aceri.

Erano da poco passate le 2:00 quando una bottiglia in plastica riempita con liquido infiammabile è stata scagliata contro la saracinesca del locale, prendendo subito fuoco.

Le fiamme, visibili da decine di metri, hanno rapidamente avvolto la serranda del ristorante, ma l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Roma ha evitato che il rogo si estendesse all’interno.

Il locale, infatti, non ha riportato danni strutturali, ma la saracinesca è stata in parte distrutta e annerita dal fumo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione Alessandrina, che hanno avviato le indagini e sequestrato i resti della bottiglia incendiata.

Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di zona per ricostruire l’accaduto e identificare il responsabile.

Al momento nessuna pista è esclusa: dal gesto vandalico all’atto intimidatorio, fino a una possibile vendetta personale. I militari stanno ascoltando il titolare e acquisendo elementi utili a chiarire il movente.

