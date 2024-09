Momenti di tensione al Santo Spirito: 24enne tenta di bruciare contenitore della plastica in sala d’attesa

Momenti di tensione nella mattinata di domenica 22 settembre al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito di Roma, dove un 24enne etiope ha tentato di bruciare il contenitore della plastica in sala d’attesa. Il giovane, visibilmente agitato, urlava la sua richiesta di essere dimesso per poter tornare in Etiopia.

La scena non è sfuggita a un paziente presente, che ha prontamente avvisato i medici.

Grazie al loro intervento rapido, la situazione è tornata sotto controllo.

Sul posto sono immediatamente accorsi gli agenti della volante Borgo 1 della Polizia di Stato. Il ragazzo, regolarmente in Italia con un permesso di soggiorno in fase di rinnovo, è stato denunciato per il gesto.

Fortunatamente, nessuno tra i pazienti o il personale è rimasto ferito o intossicato, ma la tensione è stata palpabile fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙