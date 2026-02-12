Monopattini Lime, stop sospeso: la flotta resta in strada fino alla pronuncia definitiva del TAR del Lazio

Roma Capitale evita il blocco dei monopattini Lime previsto per oggi, 12 febbraio 2026. Dopo un breve “corto circuito” tra Comune e tribunale, la flotta bianco-verde continua a circolare regolarmente nelle strade della Capitale, almeno fino alla pronuncia definitiva del TAR del Lazio.

La mossa del Campidoglio

Nella tarda serata di ieri, 11 febbraio, il Dipartimento Mobilità ha inviato a Lime una comunicazione ufficiale: il fermo di 30 giorni, che sarebbe scattato oggi, è sospeso in via cautelativa.

La scelta nasce da un consiglio dell’Avvocatura Capitolina. Bloccare subito i monopattini, spiegano dal Campidoglio, avrebbe esposto Roma a possibili richieste di risarcimento danni qualora il TAR, nel giudizio di merito, dovesse annullare la sanzione.

Un paradosso, visto che proprio ieri i giudici avevano respinto la richiesta di Lime di congelare la multa, confermando la correttezza del provvedimento comunale.

La decisione dell’amministrazione è stata quindi “auto-congelante”, per evitare rischi legali.

Il nodo della contesa

Il contenzioso affonda le radici nelle violazioni riscontrate nel 2024 relative alla cosiddetta “densità areale”:

Distribuzione capillare : Secondo il bando di concessione, i monopattini devono essere equamente distribuiti tra centro e periferie. Troppe postazioni in centro e poche in periferia fanno scattare le sanzioni.

Recidiva : Lime è alla seconda infrazione, e il contratto prevede automaticamente il fermo di 30 giorni.

Proroga Giubileo: Durante l’Anno Santo 2025, il Campidoglio aveva sospeso le sanzioni per garantire la mobilità. Ora che quella fase è terminata, le regole tornano operative, seppur congelate fino alla decisione definitiva.

Il futuro della flotta

Per ora, quindi, i monopattini Lime restano in strada. Cosa accadrà dipenderà dall’esito del TAR:

Se il tribunale confermerà la sanzione , lo stop di 30 giorni scatterà immediatamente.

Se il TAR darà ragione a Lime, la sospensione verrà annullata senza alcun giorno perso né costi aggiuntivi per l’azienda o per il Comune.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.