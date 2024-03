Monopattini trappola

È con grande dispiacere che ci troviamo costretti a esprimere la nostra totale delusione nei confronti delle recenti azioni disattese contro l’uso improprio dei monopattini elettrici. È imperativo ribadire alla cittadinanza la posizione dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Roma su questa questione urgente e vitale.

È inaccettabile che a distanza di pochi giorni ci troviamo a raccontare l’ennesimo e doloroso incidente accaduto ad un cieco, stavolta in Via Arrigo Davila 123. Stefano dopo aver urtato con il suo bastone bianco un monopattino elettrico messo in posizione trasversale sopra il marciapiede, è finito in terra, ferendosi entrambe le ginocchia lacerando i pantaloni e il palmo della mano destra, riscontrando Inoltre una forte contusione dorso lombare. Ricordiamo l’incidente, avvenuto poco più di un mese fa nelle stesse circostanze alla signora Patrizia Panitelli, in prossimità di una fermata dell’autobus sulla Circonvallazione Trionfale, costretta ancora oggi all’immobilità per le fratture ai polsi, lussazioni varie e altre lesioni.

“Capite bene che il problema deve essere affrontato seriamente, risolvendo in primis la cattiva abitudine del parcheggio selvaggio. E’ un comportamento egoistico e inappropriato che rischia di arrecare danni ancor più gravi non solo ai disabili visivi ma a chiunque. Chiediamo quindi ai preposti la piena responsabilità con azioni concrete per far rispettare il nuovo regolamento, sanzionando gli abusi, garantendo così la sicurezza e l’incolumità delle persone. È giunto il momento di agire con determinazione e non esiteremo a far valere la nostra voce e i nostri diritti in merito a questa questione” – è la ferma dichiarazione del presidente dell’Uici di Roma Giuliano Frittelli.

