Monopattino con reperto archeologico a bordo: denunciato turista in via Veneto

A Roma, dove ogni angolo racconta una storia millenaria, capita talvolta che la storia si metta… in movimento.

È successo nel pomeriggio di ieri, quando un giovane turista tedesco, 24 anni, è stato notato mentre sfrecciava su un monopattino elettrico in via Vittorio Veneto con un oggetto piuttosto insolito tra i piedi: una base in marmo antica, del peso di circa 30 chili, sistemata con apparente nonchalance sulla pedana del mezzo.

Una scena che non è sfuggita all’occhio esperto dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro, in quel momento impegnati in un’attività di pattugliamento.

Un rapido controllo e subito è emersa la verità: quel blocco squadrato, grande 40×20 cm, non era un semplice souvenir portato da casa, ma un reperto archeologico, probabilmente strappato al suolo sacro della storia romana.

Dopo aver fermato il turista e richiesto il supporto della Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma, i militari hanno avuto conferma che si trattava di un bene culturale di interesse storico-artistico. Una vera e propria base di colonna antica, la cui provenienza è ora al vaglio degli esperti del Ministero della Cultura.

Il giovane è stato denunciato per ricettazione di beni culturali e la colonna è stata sequestrata, in attesa di ulteriori accertamenti per risalire al sito originario del reperto.

Sul perché e sul come il turista fosse entrato in possesso del manufatto resta ancora un mistero, ma un dettaglio è certo: la leggerezza con cui si stava muovendo tra il traffico romano è in netto contrasto con il peso legale e simbolico di ciò che trasportava.

