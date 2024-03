Monte Mario: paura per ragazzina di 12 anni che non rientra a casa

Sono state ore di angoscia quelle vissute dai familiari di una dodicenne, che nella giornata di ieri Mercoledì 6 Marzo 2024 non ha fatto rientro a casa dopo la scuola , facendo perdere le sue tracce. Una volta diramata la nota di ricerca da parte della Centrale Operativa “Lupa”, ad attivarsi per prime, nelle ricerche, le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, del XIV Gruppo Montemario, prossimo per territorio alla zona di residenza della scomparsa , il quartiere Ottavia, dove è presente anche l’istituto scolastico frequentato dalla ragazza.

Gli agenti, una volta contattati i familiari, al fine di reperire ogni informazione utile al suo ritrovamento, sono riusciti a risalire ad una sua compagna di classe, che sembrava avere notizie rispetto alla minore, ma che tuttavia aveva timore di rivelare.

Dopo averla incontrata e dopo aver instaurato con lei un rapporto di fiducia e confidenza, gli operanti sono riusciti a risalire al luogo dove si trovava la dodicenne, ossia in una località non lontana dalla zona, in compagnia di altri compagni di classe.

Una volta trovata e sinceratasi del suo stato di salute, la pattuglia ha avviato un dialogo con la ragazza, ascoltando le ragioni del suo gesto. Riaccompagnata a casa, ad aspettarla i familiari, commossi e sollevati che la vicenda avesse trovato rapida soluzione, grazie al tempestivo intervento degli agenti, supportato da indubbie capacità operative e relazionali dimostrate nell’occasione.

