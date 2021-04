Monteverde. Parco di Villa Pamphili: sgomberata e bonificata l’area ‘Valle dei Daini’

Nella mattinata odierna, in una operazione congiunta, gli agenti della Polizia di Stato del XII Distretto Monteverde, diretto dalla dr.ssa Maria Chiaramonte, unitamente a quelli del Reparto Tutela Ambiente del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale Roma Capitale, diretto dal dr. Emanuele Stangoni, a seguito di esposto presentato dal Presidente dell’”Associazione per Villa Pamphilj”, hanno proceduto all’operazione di sgombero nell’area impervia del parco denominato Valle dei Daini, all’interno del quale era stato costruito un manufatto abusivo, probabilmente utilizzato da alcuni ragazzi del quartiere. Sul posto, sono stati rinvenuti vari materiali tra cui della carbonella, una griglia, dei cumuli di legna e mozziconi di sigaretta che avrebbero potuto provocare incendi alla fitta vegetazione, con gravissime conseguenze per la salvaguardia della flora e della fauna del parco.

Nel corso delle operazioni, a cui ha partecipato anche il Servizio Giardini e l’A.M.A., il manufatto è stato smantellato e, tutta l’area, è stata completamente bonificata rispristinando lo stato dei luoghi.