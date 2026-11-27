L’antica famiglia Jacobini, originaria di Genzano (Roma), ha posseduto numerose vigne nel nostro quartiere di Monteverde. Una di queste si trovava press’a poco tra vicolo di Valtellina e le vie Raffaele Battistini e Giulio Tarra, dove sorge l’attuale giardino denominato “Parco Vittorio Tantucci e Eugenia Bruzzi Tantucci”.

Il parco, intitolato a Vittorio Tantucci ed Eugenia Bruzzi Tantucci con un provvedimento della Giunta Capitolina del maggio 2021 (la cerimonia di inaugurazione della targa toponomastica si è svolta il 6 giugno 2023), sembra suddiviso in tre zone: area giochi, area verde e area distinta dal terrazzamento del dolce rilievo collinare, con rampe intervallate da muretti e piani pedonali.

Nell’area verde sussistono ancora oggi due strutture architettoniche antiche: il rudere di un piccolo casale abbandonato e una pavimentazione triangolare sormontata da colonne prive di capitello, che evocano la struttura antica di un tempio.

Le origini storiche della vigna

Nel voler risalire alle origini storiche di questa porzione del territorio, giova citare l’Archivio Gavotti Verospi, dal quale sappiamo che nel 1766 il barone Girolamo Gavotti cedette al marchese Angelo Gabrielli alcune tenute a Terracina e nelle Paludi pontine, in cambio di vigne nell’agro romano. Tra le proprietà menzionate a favore del barone figurano le tenute Monte di Leva fuori Porta San Paolo, Vermicino, ossia Casale di S. Matteo, e alcuni vigneti fuori Porta San Pancrazio, in località Monte Verde.

Nel Catasto Gregoriano del 1818 le vigne monteverdine appartenevano ancora al barone, che le aveva affittate ad Antonio Pilosi, e comprendevano un canneto, un lembo di terra seminato con ulivi, due vigne e due edifici rustici nei quali si potrebbero riconoscere quelli di cui parlavamo sopra.

La famiglia Jacobini probabilmente acquisì la vigna nel periodo seguente, dal momento che il documento relativo alla successione ereditaria di Giacomo Jacobini del 1858 menziona, tra i suoi possedimenti estesi tra Pian Due Torri, via del Casaletto, via Portuense e Pietra Papa, proprio questa vigna, indicandola presso la località Cinque Camini, chiamata così dalla presenza di un casale con cinque camini, di cui si è persa la memoria.

La località era situata presso il Monte Verdolino, cioè sul lieve promontorio attraversato dall’antico Vicolo della Verdolina, individuabile nell’odierno assetto planimetrico di via Ramazzini e del suo proseguimento in via di Valtellina.

La vigna rimase invariata nelle sue caratteristiche, come si evince sia dalla “Carta topografica di Roma” del 1870, sia dal Piano Regolatore del 1931.

Nel 1940 la Vigna Jacobini venne espropriata dal Comune per incrementare lo sviluppo edilizio, ma oggi ne rimane memoria sia nell’edificio situato lungo via Portuense e noto con il nome di La Meridiana, sia nella via di Vigna Jacobini.

I fratelli Jacobini e la produzione del vino a Monteverde

Dalle fonti storiche sappiamo che la famiglia Jacobini ha avuto esponenti illustri, come il cardinale Ludovico Jacobini (1832-1887), segretario di Stato della Santa Sede, che ebbe come fratelli Cristoforo e Luigi, noti viticoltori.

Il Bollettino della Società generale dei viticoltori italiani del 1888 (pag. 456) documenta i riconoscimenti ottenuti dai fratelli Jacobini di Roma, premiati con medaglie d’oro e d’argento.

Particolarmente interessante è la testimonianza dell’autorevole studioso di viticoltura e di enotecnica Sante Cettolini (1855-1933). Negli Annali della Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma del 1882 (pag. 68) sono riportate le caratteristiche dei vini rossi prodotti dai fratelli Jacobini nelle loro vigne di Monteverde e di Pian Due Torri.

Una preziosa testimonianza documentale della produzione vinicola ottocentesca nel nostro quartiere.

Una tradizione vinicola che continua ancora oggi

La produzione vinicola della famiglia Jacobini trova testimonianza anche nelle pubblicazioni specializzate dell’epoca, tra cui L’Italia enologica, rassegna dell’industria e del commercio dei vini, che nel 1890 (pag. 168) riservava parole di elogio alla casa vinicola di Genzano di Mario e Flavio Jacobini.

La tradizione vitivinicola della famiglia continua ancora oggi, con la produzione di vino nelle terre d’origine.

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