Non fanno in tempo a essere ultimate che vengono già prese di mira dai writer. È successo a Monteverde Vecchio, dove il mercato rionale di via Niccolini — oggetto di un atteso intervento di riqualificazione dopo tre decenni — è stato sfregiato da un atto vandalico prima ancora dell’apertura.

A denunciare l’accaduto è stato il consigliere comunale di Roma Capitale e presidente della Commissione Commercio, Andrea Alemanni, diffondendo anche alcune fotografie che mostrano una delle nuove strutture di colore scuro deturpata da un grande graffito proprio alle spalle delle recinzioni del cantiere.

La condanna dell’esponente capitolino e la difesa degli investimenti sui mercati rionali

Un gesto che ha suscitato forte indignazione e amarezza nell’esponente della maggioranza capitolina, intervenuto per condannare lo sfregio e ribadire il valore strategico del progetto per il quartiere e per la tenuta del commercio di vicinato: «A Monteverde Vecchio stiamo realizzando un gioiello — ha dichiarato Alemanni —. Il mercato di Via Niccolini completamente nuovo e riqualificato dopo 30 anni. L’ennesimo investimento dell’amministrazione Gualtieri che sul tema mercati sta facendo cose mai viste nella storia di Roma».

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