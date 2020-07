Morricone, Figliomeni (FDI): “C’era una volta… il genio. se ne va il grande Maestro”

“Se ne va uno dei maggiori interpreti della musica italiana e mondiale, Ennio Morricone. Grande musicista e compositore, autore di alcune tra le colonne sonore più belle di sempre, lega il suo nome ad una creatività senza limiti. Oltre a formare il sound italiano degli anni Sessanta come arrangiatore della RCA, con brani senza tempo quali Sapore di sale di Gino Paoli e Se telefonando di Mina, ci ha regalato colonne sonore epiche legate a film che entrano di diritto nella storia del cinema, quali Mission di Roland Joffé, The Untouchables di Brian de Palma, C’era una volta in America di Sergio Leone, preceduti dalle colonne sonore di tutti i mitici film western. La sua musica inimitabile ha portato l’Italia nel mondo ad alti livelli, motivo per cui attraverso una mozione che porta la prima firma del nostro leader Giorgia Meloni, come Fratelli d’Italia chiederemo in ambito comunale di intitolare l’Auditorium Parco della Musica al maestro Morricone, oltre ad uno spazio pubblico che ricordi questo grande artista”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina.